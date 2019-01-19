Порошенко рассказал Зеленскому о сложной ситуации в стране

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, как прошла его встреча с нынешним лидером страны. Порошенко рассказал конкуренту о сложностях в работе.

Владимир Зеленский рассказал подробности о своей встрече с Петром Порошенко в конце минувшего года. Его пригласил действующий президент страны, чтобы обсудить, действительно ли шоумен планирует предложить свою кандидатуру на пост лидера Украины. На это Зеленский ответил, что размышляет об этом, сообщает РИА Новости.

"Ну а что я должен был сказать? Это правда, я думаю... Он объяснил сложную ситуацию в стране, он старается. А вы, мол, так шутите, а я стараюсь", - объяснил шоумен.

При этом Зеленский подчеркнул, что, по его мнению, юмор явно отражает настроения в обществе.

"Юмор — это такая легкая форма любому руководителю страны дать понять, где он живет и в какой ситуации. Мне кажется, что так всегда было", - заявил артист.