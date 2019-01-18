Трамп запретил членам Конгресса пользоваться служебными самолётами

Президент США запретил конгрессменам на время шатдауна летать на правительственных самолётах, не имея на то письменного разрешения Белого дома. Соответствующий меморандум был опубликован на официальном сайте.

На сайте Белого дома появилось сообщение, в котором речь идёт о регламенте использования членами Конгресса самолётов правительства.

"Ни при каких обстоятельствах во время шатдауна ни один из самолетов, принадлежащих, арендованных или зафрахтованных правительством, не будет предоставляться делегациям членов конгресса без письменного согласия главы аппарата Белого дома", - сказано в сообщении.

Ранее Трамп запретил лидеру демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси лететь военным самолётом в Афганистан, сообщает Мир24. Пелоси является основным противником Дональда трампа в вопросах утверждения бюджета и строительства стены. Президент США предложил женщине лететь в Афганистан коммерческим рейсом, так как финансирования на ее визит не предусмотрено.