Путин обсудил с членами Совбеза итоги своего визита в Сербию

Сегодня президент России Владимир Путин обсудил итоги своих переговоров во время прошедшего вчера официального визита в Сербию и текущие вопросы с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

«Обсуждались вопросы состоявшихся международных контактов президента во время визита в Сербию. В частности, затрагивалась косовская проблематика», - сообщила пресс-служба Кремля.

В сегодняшнем заседании Совета Безопасности РФ приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин и другие ответственные лица, сообщает РИА Новости.