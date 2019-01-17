Военный эксперт: Мы совершенствуем наши «Калибры»

США собираются выйти из договора ДРСМД в том случае, если Россия не предоставит доказательства выполнения договора, но в Москве заявляют, что причин сомневаться в этом нет.

Военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Московской области Юрий Кнутов отметил, что американцы стремятся к тому, чтобы разместить на Украине ракеты средней дальности в целях уменьшения подлетного времени к России, как сообщает ПолитЭксперт.

«Мы же совершенствуем наши «Калибры», у них будет увеличена дальность. В морском варианте до 4500 километров, на очереди модернизация ракет для авиационного базирования. Тогда наши самолеты смогут наносить удары в тысячах километров от территории США», - рассказал специалист.

США представят новую стратегию ПРО, передает НСН с ссылкой на РИА Новости.

«Грубейшим образом нарушают международную конвенцию о демилитаризации космоса. США наплевали, они выходят из всех договоров. И причина очень проста: американцы хотят ядерного превосходства над всем миром для того, чтобы делать шантаж с применением ядерного оружия. Другого способа захвата мирового господства у них нет, а без того, чтобы обеспечить контроль над миром и доминирование Америка в том виде, в каком мы её сегодня знаем, просто не выживет», — заявил заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.