Лавров рассказал о разногласиях РФ и Японии по мирному договору

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров констатировал, что между Москвой и Токио все еще сохраняются "существенные разногласия" в вопросе мирного договора.

Данное заявление главы МИД России прозвучало по итогам его встречи с японским коллегой Таро Коно. Лавров подчеркнул, что позиции сторон изначально были диаметрально противоположными.

"Мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать", - сказал министр.

Напомним, в понедельник, 14 января, в российской столице прошел первый раунд переговоров Лаврова и его японского коллеги. Их главная тема - заключение мирного договора между Токио и Москвой.