Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представляющим Киев в гуманитарной подгруппе по Донбассу политиком Виктором Медведчуком отметил необходимость урегулирования конфликта.

Лукашенко считает конфликт в Донбассе "недоразумением", который необходимо заканчивать. Он уверен, что сохранение напряженности в регионе является подарком для врагов и соперников.

"Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать... Братские республики, народы... Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", - заявил в понедельник глава Беларуси.

Медведчук, в свою очередь, отметил усилия белорусской стороны в вопросе решения конфликта и выразил надежду на то, что рано или поздно он будет урегулирован мирно, сообщает РИА Новости.