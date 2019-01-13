ЛНР: Киев сообщил о задержании танкиста несуществующей бригады
13 января 2019, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Морочко прокомментировал отчет Национальной полиции Украины о задержании экс-танкиста ЛНР из "54-й танковой бригады".
"Информация о задержании бывшего танкиста ЛНР, опубликованная штабом "ООС", не соответствует действительности и вызывает ряд вопросов", - написал Марочко на своей странице в Twitter.
Марочко обратил внимание на отсутствие в сообщении фамилии задержанного, а также на то, что указанной "54-й танковой бригады" в структуре Народной милиции ЛНР попросту не существует.
Информация о задержании бывшего танкиста ЛНР, опубликованная штабом «ООС», не соответствует действительности, и вызывает ряд вопросов. Почему не указывается фамилия? Почему указана несуществующая танковая бригада???— Андрей Витальевич МАРОЧКО (@Marochko_Andrey) 13 января 2019 г.
Низкопробный фейк… pic.twitter.com/Rj9dIp66PG