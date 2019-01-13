ЛНР: Киев сообщил о задержании танкиста несуществующей бригады

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Морочко прокомментировал отчет Национальной полиции Украины о задержании экс-танкиста ЛНР из "54-й танковой бригады".

"Информация о задержании бывшего танкиста ЛНР, опубликованная штабом "ООС", не соответствует действительности и вызывает ряд вопросов", - написал Марочко на своей странице в Twitter.

Марочко обратил внимание на отсутствие в сообщении фамилии задержанного, а также на то, что указанной "54-й танковой бригады" в структуре Народной милиции ЛНР попросту не существует.