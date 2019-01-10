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Павел Дуров заявил о ликвидации компании Telegram Messenger LLP
10 января 2019, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]
Создатель мессенджера Telegram, основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP.
Компания Telegram Messenger LLP включена в реестр организаторов распространения информации, который ведет в Роскомнадзор.
Заявление о ликвидации Telegram Messenger LLP было подписано Дуровым 19 декабря 2018 года, сообщается на сайте британского государственного реестра юридических лиц, - передает РБК.
По мнению опрошенных РБК юристов, ликвидация юрлица, фигурирующего в иске Роскомнадзора, не повлияет на положение мессенджера в России.
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