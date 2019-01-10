Павел Дуров заявил о ликвидации компании Telegram Messenger LLP

Создатель мессенджера Telegram, основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP.

Компания Telegram Messenger LLP включена в реестр организаторов распространения информации, который ведет в Роскомнадзор.

Заявление о ликвидации Telegram Messenger LLP было подписано Дуровым 19 декабря 2018 года, сообщается на сайте британского государственного реестра юридических лиц, - передает РБК.

По мнению опрошенных РБК юристов, ликвидация юрлица, фигурирующего в иске Роскомнадзора, не повлияет на положение мессенджера в России.