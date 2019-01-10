Пушков: «Нафтогаз» - неприемлемый партнер
10 января 2019, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]
Требование "Нафтогаза" о компенсации за возможное падение цены газотранспортной системы Украины, предъявленное российскому "Газпрому", не имеет под собой оснований, считает Алексей Пушков.
Своим мнением российский сенатор и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ поделился в своем аккаунте социальной сети Twitter.
По его словам, украинский "Нафтогаз" из-за постоянных исков, шантажа и различного рода вымогательств превратился в неприемлемого партнера, с которым лучше не иметь дела.
Так Пушков отреагировал на слова главы "Нафтогаза" о возможном отзыве иска против "Газпрома" на $12 млрд, если Москва компенсирует убытки из-за вероятной потери в стоимости ГТС Украины.
По мнению сенатора, Россия не несет ответственности за это. Пользователи Сети поддержали Пушкова в комментариях. Некоторые предложили подать иск к Нафтогазу из-за отсутствия от него прибыли.
У Нафтогаза нет оснований требовать коммпенсации за возможное падение цены украинской газотранспортной системы. Россия за это ответственность не несет. А постоянные иски, шантаж и вымогательство превратили Нафтогаз в неприемлемого партнера, с к-ым разумнее всего не иметь дела.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 января 2019 г.