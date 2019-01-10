Пушков: «Нафтогаз» - неприемлемый партнер

Требование "Нафтогаза" о компенсации за возможное падение цены газотранспортной системы Украины, предъявленное российскому "Газпрому", не имеет под собой оснований, считает Алексей Пушков.

Своим мнением российский сенатор и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ поделился в своем аккаунте социальной сети Twitter.

По его словам, украинский "Нафтогаз" из-за постоянных исков, шантажа и различного рода вымогательств превратился в неприемлемого партнера, с которым лучше не иметь дела.

Так Пушков отреагировал на слова главы "Нафтогаза" о возможном отзыве иска против "Газпрома" на $12 млрд, если Москва компенсирует убытки из-за вероятной потери в стоимости ГТС Украины.

По мнению сенатора, Россия не несет ответственности за это. Пользователи Сети поддержали Пушкова в комментариях. Некоторые предложили подать иск к Нафтогазу из-за отсутствия от него прибыли.