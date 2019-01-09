В Кремле рассказали о подготовке визита Эрдогана в Россию

В Кремле сегодня рассказали о подготовке визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. Данную информацию предоставил пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков.



В Кремле отметили, что в настоящий момент проходит подготовка поездки турецкого политика, однако точные даты визита Эрдогана в РФ пока не определены, передают "Известия".

Напомним, еще 25 декабря президент Турции сообщил, что намерен в ближайшее время встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Предполагается, что в рамках беседы стороны обсудят информацию о выводе американских войск с территории Сирии.