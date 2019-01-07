Китай выразил США протест из-за прохода эсминца у спорных островов

Китайская сторона выразила протест Соединенным штатам Америки в связи с проходом американского эсминца McCampbell вблизи спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море.

Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан. Американский эсминец управляемого ракетного оружия McCampbell в понедельник, 7 января, прошел в двенадцати милях от спорных островов.

"Действия Соединенных штатов Америки нарушают международное право, а также подрывают мир и стабильность в данных водах", - заявил дипломат, которого цитирует агентство ТАСС.

По его словам, Китай отправил к эсминцу патрульный корабль с предупреждением. Кан добавил, что КНР и впредь будет принимать все необходимые меры для госбезопасности и защиты своего суверенитета.