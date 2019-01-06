Абэ: вопрос Курил должен решаться с учетом мнения местных жителей

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что проживающие на Курильских островах россияне должны участвовать в обсуждении судьбы территорий, на которые претендует правительство Японии.

"На четырех островах живут граждане России. Территориальный вопрос не может быть решен без их согласия, поэтому наш подход заключается в поиске взаимопонимания между народами двух стран", - сказал он.

Также премьер-министр отметил, что заключение мирного договора между Японией и Россией оказало бы положительное влияние на стабильность в регионе и принесло бы выгоду, в том числе, для США.