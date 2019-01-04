Американский разведчик покружил над российской базой в Хмеймиме

Самолёт ВМС США провёл разведывательный полёт вблизи российской авиабазы в сирийском городе Хмеймим. Американский P-8A Poseidon кружил в районе российской базы несколько часов.

Такую информацию предоставил мониторинговый ресурс IntelSky, сообщает РИА Новости. По имеющимся сведениям, самолёт США несколько часов находился над сирийским побережьем, время от времени приближаясь к Хмеймиму и базе материально-технического обеспечения ВМФ. При этом полёт проходил на высоте в пять километров.

За последнее время это далеко не первый случай, когда зарубежные разведывательные самолёты проявляют интерес к России. Ранее зарубежная авиация была замечена в районе Крыма и Краснодарского края, а также возле западной границы России. Помимо этого, в ноябре над Чёрным морем российскими военными был перехвачен американский самолёт.