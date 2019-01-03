В Германии призвали отказаться от идеи воевать с Россией

Немецкий журналист Ули Геллерманн, записав видеообращение, ответил на призывы своих коллег "поставить Россию на место любыми способами". Он категорически предостерег мир от войны с Россией.

Геллерманн обратил внимание, что после инцидента в Керченском проливе, который, по его словам, спровоцировал сам Киев, и введения на Украине военного положения на Западе начали звучать бравурные речи.

"Вы что, серьезно хотите, чтобы кто-то рискнул воевать с РФ? У меня есть дети и внуки. Я не хочу, чтобы они шли на войну. Тем более с Россией. Потому что это война, в которой невозможно победить", - заявил он.

Он добавил, что Россия "ничего не сделала" Германии. А вот Берлин, в свою очередь, принес Москве немало страданий. Напомнив коллегам о Второй мировой, он спросил: "Вы думаете, они не повторят это снова?".





Видео предоставлено порталом golosgermanii.ru.