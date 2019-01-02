"Хорошо отпраздновали": ВМС Украины высмеяли в Сети за задержание судна

Пользователи Сети высмеяли командование ВМС Украины, решившее опубликовать в Facebook новость о задержании судна под флагом Танзании, которое подозревается в провозе незаконных грузов.

Пользователи соцсетей сыронизировали над тем, что малозначительное событие выдали за прошлогоднюю "перемогу". Smm-щикам ВМСУ посоветовали посмотреть документальное кино о ВОВ, чтобы "не позориться такими победами на море".

Многие пользователи обратили внимание на некоторые проблемы с датами в этом посте: задержание корабля под флагом Танзании датируется 1-м января 2018 года, однако в описании развития событий указан при этом год 2017-й.

"Все новостные сайты подают это как свежую новость"; "Вот это победа!"; "Уровень!"; "Достойная" победа военного флота"; "Тэги добавили позднее, это видно по репостам:)", - комментируют подписчики выложенный пост.