На Украине считают, что пограничное заграждение должен был построить Киев

Заграждение на российско-украинской границе должен был возвести Киев, а не Москва. Такое мнение выразил бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник в отставке Олег Жданов.



"Стена — это больше оборонительное сооружение, и они обеспечивают безопасность тех граждан, которых они теперь считают гражданами РФ на территории полуострова Крым. Это еще раз говорит о том, что они, если говорить по-простому, "столбят" его и пока что никаких мыслей о его возврате у них нет", - считает Жданов. По его словам, такие действия со стороны РФ указывают на то, что Россия собирается обосноваться в Крыму надолго.



Также Жданов упомянул и идеи Яценюка о строительстве "реальной госграницы" с Россией, сообщает РИА Новости. По словам полковника в отставке, сейчас лучшим ответом Украины будет именно постройка стены, начало которой положил ещё Арсений Яценюк в должности премьер-министра.