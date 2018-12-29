Путин провел кадровые перестановки в прокуратурах Москвы и Курганской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отставке прокурора Москвы советника юстиции 2 класса Владимира Чурикова. Чуриков занимал должность прокурора Москвы с сентября 2015 года.

Глава российского государства также освободил от занимаемой должности прокурора Курганской области Игоря Викторовича Ткачева, - сообщается на сайте российского надзорного ведомства.

Игорь Ткачев 21 декабря был назначен заместителем генерального прокурора России, он теперь будет курировать в ведомстве Дальний Восток.

Ткачев служит в органах прокуратуры 26 лет, из них 22 года – на руководящих должностях, в том числе прокурора Курганской области, Оренбургской области, Республики Дагестан. Является Почетным работником прокуратуры Российской Федерации.