Путин и Лукашенко начали третий этап переговоров в Кремле

В Кремле проходит вторая за неделю встреча лидеров России и Белоруссии. Владимир Путин предложил белорусскому коллеге обсудить перспективы деятельности рабочей группы по дальнейшему развитию связей.

Как сообщает ТАСС, часть переговоров по межгосударственным вопросам пройдет в формате "один на один". Политики поговорят о финансах, а также обсудят тему реализацию договора 1999 года о Союзном государстве.

Перед началом встречи президенты поздравили друг друга, а также народы России и Беларуси с наступающим Новым годом: "Будет хорошая традиция нам встречаться перед Новым годом", - отметил с улыбкой Путин.

В предыдущий раз лидеры двух государств встречались во вторник, 25 декабря. Они обсудили вопрос цен на энергоресурсы и предстоящие изменения в российском налоговом законодательстве.