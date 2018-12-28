Володин посоветовал Меркель и Макрону разобраться в своих странах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к Меркель и Макрону, указав на то, что прежде чем лезть в дела России, им следовало бы разобраться в своих странах.



Такой резкий ответ последовал после того, как канцлер Германии и президент Франции выступили с очередным заявлением по вопросу Керченского пролива, сообщает ТАСС. "В России, в отличие от Франции и Германии, не используют водометы, газ и резиновые пули для разгона участников акций протеста. Советую обратить свое внимание для начала на это", - заявил Володин.



Также он заметил, что лидерам европейских стран нужно было высказывать свою озабоченность о правах человека в Крыму до референдума 2014 года, когда власти Украины запрещали там обучение детей на родном языке.



Касательно требований об освобождении моряков, спикер указал лидерам Германии и Франции, что "вмешательство кого бы то ни было, несмотря на занимаемые должности, в процесс правосудия - это не просто недопустимо, но и может быть предметом внимания правоохранительных органов".