В Финляндии по запросу США задержана россиянка

Гражданка Российской Федерации Тэрада Мира накануне была задержана в Финляндии по обращению американских властей. Об этом сообщил консульский отдел посольства России в Финляндии.

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Мать россиянки Светлана Рогожина сообщила, что ее 30-летнюю дочь задержали в Хельсинки 15 декабря за то, что россиянка что-то нарушила. После этого матери девушки сказали, что ее увезли в полицию.

Финская сторона уведомила об инциденте РФ. Отмечается, что причиной задержания гражданки Российской Федерации стал ордер Интерпола по обращению Соединенных штатов Америки, пишет ТАСС.

"Никакого документа мне не предъявили. Мне сказали, что это ордер от США, и по соглашению между странами они обязаны ее задержать для выяснения обстоятельств", - пояснила Рогожина.

Сотрудник консульства посетил россиянку 17 декабря. Она сообщила, что Штаты обвиняют ее в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег.