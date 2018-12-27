Трамп: Америка больше не может быть мировым жандармом

Президент США Дональд Трамп во время своего визита на американскую военную базу в Ираке заявил, что Вашингтон больше не может оставаться мировым жандармом. По крайней мере, бесплатно.

По его словам, другие страны должны противостоять возможным угрозам без вмешательства США, поскольку американские военные не должны постоянно "сражаться" за каждую нацию на Земле.

"Мы не хотим, чтобы страны и далее использовали нас в своих интересах, пользовались нашими невероятными вооруженными силами для своей защиты", - цитирует американского лидера AFP.

В своей речи глава Белого дома подчеркнул, что государства должны платить Вашингтону за обеспечение их безопасности: "Если они хотят, чтобы мы воевали, они тоже должны заплатить цену".