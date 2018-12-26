Военное положение на Украине подходит к концу

Военное положение на Украине было введено в десяти областях и во внутренних водах Керченской акватории и Азова сроком на 30 дней в связи с инцидентом в Керченском проливе. Срок действия военного положения истекает сегодня.

Луценко назвал инцидент в Керченском проливе «третьей волной оккупации» Россией

Изначально инициатор введения на Украине военного положения Пётр Порошенко заявил о его действии сроком на 60 дней. На президента тут же обрушился шквал обвинений, связанных со стремлением Порошенко узурпировать власть и перенести дату выборов главы страны на более поздний срок. В итоге срок действия военного положения было решено сократить до 30 дней. Оно затронуло области на границе с Россией и Приднестровье, сообщает ТАСС.

Подобные меры вызвали панику среди граждан Жители страны начали массово скупать предметы первой необходимости, а министр инфраструктуры порекомендовал украинцам носить с собой "тревожный рюкзак".

В Российской Федерации такое поведение украинских властей сочли политической провокацией. Мария Захарова заявила, что резкое обострение ситуации в стране на руку действующему президенту Украины. "Это даст ему повод для продления военного положения вплоть до отмены президентских выборов", - сказала Захарова.