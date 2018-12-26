Российский адмирал сообщил о наращивании у границ РФ высокоточного оружия США

Главком Военно-морского флота России (ВМФ РФ) адмирал Владимир Королев рассказал, что Соединенные Штаты Америки наращивают стратегические высокоточные вооружения у российских границ.

По данным изданияе "Красная звезда", главком ВМФ РФ подчеркнул, что США со своими партнерами по НАТО стали все чаще проводить учения по боевой и оперативной подготовке у границы России.

По словам российского адмирала, в прилегающих к территории России акваториях развернуты американские морские системы ПРО, объекты военной инфраструктуры и стратегические неядерные системы высокоточного оружия. Королев не уточнил, о каких именно стратегических системах идет речь.

Главком отметил, что численность присутствия ВМФ РФ в мировом океане в 2019 году позволит "исключить любые угрозы с морских и океанских направлений". В настоящее время в море выполняют задачи "около 100 боевых кораблей и судов ВМФ различных классов".