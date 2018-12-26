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Киселев высказался о мнении коллеги Андреевой об агрессии на телевидении
26 декабря 2018, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]
Российский телеведущий Дмитрий Киселев высказался по поводу мнения своей коллеги, телеведущей Первого канала Екатерины Андреевой об агрессии на телевидении. В комментарии Киселева радиостанции "Говорит Москва", говорится, что возможная агрессивность на российском телевидении является "отраженным светом" от уровня агрессии по отношению к России в мире.
"И мы это видим везде – и в прессе, и в военных играх, и в провокациях. Не замечать этого было бы странно", - пояснил свою точку зрения Киселев. "Может быть, кому-то кажется, что мы замечаем слишком агрессивно. Но это не совсем точная интерпретация", - сказал он и объяснил, что происходящее вокруг России очевидно. По его словам, "Россия кому-то очень мешает, поддерживая ядерный баланс и призывая вести себя прилично и просто порядочно".
По поводу "агрессии внутри российского общества" Киселев сказал, что этого нет. Ведущий программы "Вести Недели" подчеркнул, что в России в обществе и на телевидении "все хорошо".
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