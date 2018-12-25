Турция планирует в ближайшие дни начать операцию на востоке Евфрата

Турция намерена как можно быстрее начать военную операцию в Сирии к востоку от реки Евфрат. Об этом во вторник сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

"Мы полны решимости войти на восток Евфрата как можно скорее. США признают задержку (по выводу курдских формирований - прим. ред.) в Манбидже", - заявил глава МИД Турции, передает ТАСС.

По его словам, если Турция говорит, что она войдет в Сирию, то так и будет. Он также отметил, что турецкие власти намерены координировать совместно с Соединенными штатами Америки вывод их войск.