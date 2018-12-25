//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Анастасия Волочкова показала ярко украшенный к Новому году коттедж
- Дочь Екатерины Стриженовой отметила совершеннолетие в образе невесты
- Милана Кержакова забрала сына у мужа в присутствии приставов
- Александр Васильев заставил снять штаны Ивана Урганта и Дмитрия Хрусталева
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
Турция планирует в ближайшие дни начать операцию на востоке Евфрата
25 декабря 2018, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]
Турция намерена как можно быстрее начать военную операцию в Сирии к востоку от реки Евфрат. Об этом во вторник сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.
"Мы полны решимости войти на восток Евфрата как можно скорее. США признают задержку (по выводу курдских формирований - прим. ред.) в Манбидже", - заявил глава МИД Турции, передает ТАСС.
По его словам, если Турция говорит, что она войдет в Сирию, то так и будет. Он также отметил, что турецкие власти намерены координировать совместно с Соединенными штатами Америки вывод их войск.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Криминал
В Санкт-Петербурге пациент выстрелил во врача и покончил с собой
//В мире
Порошенко нет среди фаворитов президентской гонки на Украине
//В мире
//Новости МирТесен
//Авто
Центр Москвы перекроют 31 декабря на время проведения праздничных фейерверков
//Спорт
//Общество
//Новости партнеров
//Политика
Правительство РФ опубликовало новый санкционный список по Украине
//В мире
//Политика
//Здоровье
Российские ученые открыли новый способ лечения всех видов рака
//Новости СМИ2
//В мире
В Совфеде прокомментировали расширение санкций против Украины
//Общество
//В мире
//Армия
//Политика
В Минске назвали "угрозой" размещение в Польше военной базы США
//Политика
В Кремле начался очередной раунд переговоров Путина и Лукашенко
//В мире
Названы возможные районы ядерных ударов США в рамках противостояния с Россией
//live
«Что мы получили после глупости, совершенной ельцинско-козыревским режимом!»
Анастасия Волочкова показала ярко украшенный к Новому году коттедж
//Политика
//В мире
Песков советует переадресовать вопрос о письме сына Каддафи Путину в МИД
В Минфине раскрыли перенос обсуждения реформы накопительной пенсии
//Спорт
Фигуристку Евгению Медведеву возмутило предложение сменить гражданство
//Криминал
//В мире
В Китае мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, погибли пять человек
//Спорт
Биатлонист Шипулин трогательно поблагодарил болельщиков за поддержку