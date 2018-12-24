Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал благодарность премьер-министра Великобритании военным за защиту от "российского вторжения". В Госдуме прокомментировали заявление Терезы Мэй о "российском вторжении"

По его словам, Тереза Мэй упорно создает виртуальный мир, в котором она и ее кабинет доблестно отражают выдуманную "российскую агрессию" и защищают от нее британцев.

"Это ей удается много лучше, чем защищать их от реальных угроз и последствий Брекзита", - поделился своими наблюдениями российский сенатор на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, как ранее сообщали АН, Тереза Мэй утром в понедельник поздравила военных страны с наступающим рождеством и выразила им благодарность за защиту от вторжения РФ.