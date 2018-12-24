Выборы президента на Украине: рано или поздно к власти придут адекватные люди

Сергей Лавров высказал мнение по поводу предстоящих выборов президента Украины. Глава МИД РФ выразил надежду, что рано или поздно в Киеве к власти придут адекватные люди. Коломойский даст денег и Тимошенко, и Ляшко, лишь бы Порошенко не выиграл выборы

Российский политик заявил, что надеется на то, что «в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди, способные к конструктивному диалогу и с ответственным восприятием реальности», - приводит слова Лаврова РИА Новости. Выборы президента Украины пройдут в марте 2019 года, а осенью будут проведены парламентские выборы.

На данный момент власти Украины ввели военное положение сроком на 30 дней в десяти областях страны в связи с недавнем инцидентом в Керченском проливе. Для населения это означает временные ограничения конституционных прав и свобод. Что касается отношений с Россией, на Украине принят закон о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с 1 апреля следующего года.