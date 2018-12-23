Путин поздравил императора Японии с 85-летием

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил императора Японии Акихито с юбилеем. Соответствующая поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на официальном сайте Кремля.

Глава российского государства в своем поздравлении выразил уверенность, что российско-японские отношения будут и впредь развиваться на благо народов и в интересах обеспечения безопасности.

Как отмечает РИА Новости, это последний день рождения Акихито в качестве монарха страны: уже в апреле 2019 года он покинет престол в пользу старшего сына, 58-летнего наследного принца Нарухито.