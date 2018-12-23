Телефонный разговор президентов США Дональда Трампа и Турции Реджепа Эрдогана, в котором обсуждался вывод американских войск из Сирии, привел к "катастрофе", пишет газета Washington Post.

В ходе данного разговора с президентом США его турецкий коллега заявил, что не понимает цели поддержки американскими властями курдских бойцов и продолжающиеся поставки оружия из Штатов.

Главу Белого дома, по информации газеты, такой вопрос президента Турции вывел из равновесия: "Знаете что? Она (Сирия - прим.ред.) ваша. Я ухожу", - заявил американский лидер.

По причине данного телефонного разговора, утверждает издание, в отставку подал глава Пентагона Джеймс Мэттис и произошли другие "катастрофичные события даже по меркам Вашингтона".