Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму

Генеральная ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции украинского государства по нарушению прав человека в Крыму, которую экономический комитет ранее отказался финансировать.

Как сообщает сегодня РИА Новости, за принятие документа высказались 65 стран, против выступили 27 стран. При этом большинство (70 государств ООН) - воздержались от голосования.

В документе отмечается, что на территории РК якобы нарушаются права человека. В частности, Киев требует освобождения своих граждан, задержанных и осужденных за преступления в РФ.

Добавим, представитель постпредства России на заседании ГА ООН заявил, что данная резолюция "чрезвычайно политизирована, основана на недостоверной и сфальсифицированной информации".