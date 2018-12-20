Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос журналистов об усилении военного присутствия в Крыму. По его словам, Россия вправе строить военную политику так, как считает нужным. В Кремле высказались насчет принятия ООН резолюции о "милитаризации" Крыма

Так глава государства во время ежегодной пресс-конференции прокомментировал обвинения российской стороны в наращивании военного присутствия на полуострове и принятия Генассамблеей ООН резолюции "о милитаризации Крыма".

"В 2014 году люди, проживающие в Крыму, проголосовали за воссоединение с РФ. После этого Крым стал частью России, и мы будем строить свою политику там так, как считаем нужным", - сказал он.

По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности граждан: "Ничего лишнего мы там создавать не собираемся, но то, что нужно, будет там сделано", - отметил российский президент.

Путин также упомянул строительство Крымского моста, заверив, что он не мешает судоходству, а Москва, в свою очередь, никак не ограничивает обычную хозяйственную деятельность в Керченском проливе.