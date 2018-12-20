Путин ответил на вопрос об освобождении украинских моряков

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что переговоры по поводу обмена украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, могут начаться по окончании следствия.

Вопрос в отношении обмена или освобождения моряков, которые участвовали в незаконном пересечении госграницы России в Черном море, будут решаться после того, как завершится уголовное дело, отметил глава РФ.

По словам Владимира Путина, Москву недавно посетил лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа", представитель Украины в трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук.

"Господин Медведчук ставил вопрос освобождения украинских военных, задержанных в Черном море. Но я уже сказал, эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела", - отметил российский лидер.