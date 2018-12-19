Путин одобрил Военную доктрину Союзного государства

Президент России Владимир Путин распорядился одобрить представленный правительством РФ проект Военной доктрины Союзного государства. Документ опубликован на портале правовой информации. В Кремле прокомментировали планы об объединении РФ и Беларуси

"Считать целесообразным утвердить Военную доктрину Союзного государства постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства", - говорится в распоряжении от 19 декабря 2018 года.

Документ призван отразить взгляд Москвы и Минска на проблему обеспечения безопасности. Напомним, ранее в Кремле прокомментировали вопрос возможного объединения РФ и Белоруссии.