Путин одобрил Военную доктрину Союзного государства
19 декабря 2018, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин распорядился одобрить представленный правительством РФ проект Военной доктрины Союзного государства. Документ опубликован на портале правовой информации.
"Считать целесообразным утвердить Военную доктрину Союзного государства постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства", - говорится в распоряжении от 19 декабря 2018 года.
Документ призван отразить взгляд Москвы и Минска на проблему обеспечения безопасности. Напомним, ранее в Кремле прокомментировали вопрос возможного объединения РФ и Белоруссии.