Эксперт объяснил нежелательность резкого ответа России на агрессивные шаги Киева
18 декабря 2018, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]
России не нужно предпринимать резких шагов в ответ на агрессивные действия властей Украины. С таким заявлением некоторое время назад выступил Сергей Михеев, отечественный политический эксперт.
Аналитик, принявший участие в одной из программ «Вестей ФМ», отметил что жесткая реакция Москвы на возможные новые провокации Киева будет выгодна для Петра Порошенко. В случае претворения в жизнь данного сценария у президента соседнего государства появится повод для продления военного положения. По словам Михеева, РФ должна предоставить Порошенко шанс «проиграть выборы самостоятельно».
Политолог добавил, что операция по пресечению вторжения киевских моряков в территориальные воды России в районе Крыма была осуществлена грамотно. Сергей Михеев допустил, что Порошенко рассчитывал на уничтожение украинских судов российскими силовиками.