Госдума приняла закон об упрощенном получении гражданства РФ

Госдума сегодня, 18 декабря, приняла поправки к закону «О гражданстве РФ», который позволяет некоторым категориям иностранцев получить российский паспорт в упрощенном порядке.

Законом предлагается дать Президенту РФ полномочия определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке. Как отметили в Государственной Думе, в первую очередь закон направлен на поддержку граждан Украины, -сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Теперь соотечественники смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующий закон, а по месту пребывания. Это, в свою очередь, «позволит стимулировать переезд в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также способствовать более эффективной защите их прав».

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.