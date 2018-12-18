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Путин на заседании коллегии Минобороны назвал ключевые задачи России
18 декабря 2018, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны назвал ключевые задачи - укрепление обороноспособности, безопасности России, надёжная защита от внешних угроз.
Путин подчеркнул, что исключительную жизненную важность этих задач "хорошо понимают и политические, и государственные руководители, общество, все граждане нашей страны".
Заседание коллегии посвящено подведению итогов по военному строительству в 2018 году и определению дальнейших приоритетов. По оценке Путина, все виды и рода войск развивались сбалансировано, в соответствии с принятыми планами и новой Госпрограммой вооружения, оснащались современными образцами оружия и техники.
"Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального паритета: доля современного вооружения здесь составляет уже 82%", - сказал российский лидер. Серьёзные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия. Он отметил "начало серийного производства ракетного комплекса «Авангард» и успешные испытания «Сармата», несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса «Кинжал», а также отработку практического применения боевых лазерных комплексов «Пересвет»", - сообщила пресс-служба Кремля.
"Это оружие кратно ... увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надёжно и безусловно обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия", - подчеркнул Путин.
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