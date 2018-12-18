В Минобороны опровергли версии США о смерти главы ГРУ Игоря Сергуна

В Министерстве обороны РФ опровергли версии США о смерти главы российской военной разведки ГРУ Игоря Сергуна. Герой России генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун скончался 3 января 2016 года в Москве.

В Минюсте США "сочинили", что глава ГРУ скончался в Ливане. В Минобороны России назвали "конспирологическим бредом" утверждения Штатов о том, что Сергун скончался не в России, а в Ливане, - передает РИА Новости.

"Слухи, распространяемые с подачи Минюста США, о том, что скончавшийся 3 января 2016 года Герой России генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун находился в Ливане, - конспирологический бред", - говорится в сообщении Минобороны РФ. По данным российского оборонного ведомства, глава ГРУ в январе 2016 года находился в России.