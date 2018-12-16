Олег Кожемяко уверенно лидирует на повторных выборах главы Приморья

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко сегодня уверенно лидирует на повторных выборах главы региона. По данным ЦИК, Кожемяко - самовыдвиженец на выборах - набирает не менее 61% голосов избирателей.

Владивосток назначен столицей Дальнего Востока

Олег Кожемяко уже поблагодарил жителей Приморья за участие в выборах и за свою поддержку. С победой его уже поздравил председатель правительства страны Дмитрий Медведе. Повторные выборы в Приморском крае потребовались, поскольку результаты прошедшего в сентябре голосования Центризбирком признал недействительными.

Напомним, 14 декабря столица Приморского края город Владивосток стал столицей Дальневосточного федерального округа.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

Идею перенести окружную столицу выдвинул ранее Олег Кожемяко после назначения его врио губернатора Приморского края.