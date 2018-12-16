МИД Турции: США хотят вывести войска из Сирии

По сообщениям турецких СМИ, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Соединенные штаты Америки рассматривают возможность вывода войск с территории Сирийской Арабской Республики.

Об этом пишет газета Turkiye: "Президент США Дональд Трамп планирует выводить войска из Сирии, об этом он сказал президенту Турции Реджепу Эрдогану", - цитирует издание главу турецкого внешнеполитического ведомства.