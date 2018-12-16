В Приморье проходят повторные выборы губернатора

В Приморском крае в воскресенье проходит повторное голосование на выборах главы региона. Ранее, из-за нарушений, в которых обвиняли друг друга кандидаты, ЦИК признал выборы недействительными.

Граждане выбирают из четырех претендентов на пост главы края: Андрея Андрейченко (ЛДПР), Олега Кожемяко (самовыдвиженец), Алексея Тимченко ("Партия Роста") и Розы Чемерис ("За женщин России").

Как сообщается на сайте избиркома Приморья, к полудню по местному времени явка составила 13,97%. Всего в крае работает более полутора тысяч избирательных участков.

В октябре 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко - он принимал участие в сентябрьских выборах главы региона. Сейчас врио главы региона - Олег Кожемяко.