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В Приморье проходят повторные выборы губернатора
16 декабря 2018, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Приморском крае в воскресенье проходит повторное голосование на выборах главы региона. Ранее, из-за нарушений, в которых обвиняли друг друга кандидаты, ЦИК признал выборы недействительными.
Граждане выбирают из четырех претендентов на пост главы края: Андрея Андрейченко (ЛДПР), Олега Кожемяко (самовыдвиженец), Алексея Тимченко ("Партия Роста") и Розы Чемерис ("За женщин России").
Как сообщается на сайте избиркома Приморья, к полудню по местному времени явка составила 13,97%. Всего в крае работает более полутора тысяч избирательных участков.
В октябре 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко - он принимал участие в сентябрьских выборах главы региона. Сейчас врио главы региона - Олег Кожемяко.
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