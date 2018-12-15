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Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу
15 декабря 2018, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович пригласил Российскую Федерацию и Украину в январе в Брюссель для проведения следующего раунда трехсторонних переговоров по газу.
Об этом он лично сообщил на своей страничке в социальной сети Twitter. Еврокомиссар отметил, что также рассчитывает на участие во встрече коммерческих компаний.
Кроме того, он подчеркнул, что необходимо придерживаться "позитивного импульса", который был создан на предыдущем раунде переговоров, проходившем в Берлине.
Ранее трехстороннюю встречу между Россией, Украиной и ЕС анонсировал министр энергетики РФ Александр Новак. Она была перенесена с 11 декабря на II половину января.
Have invited #Ukraine and #Russia to Brussels for the next round of #TrilateralGasTalks at a political level in January. Expect that commercial entities will also attend. Important to build on the positive momentum created in July. pic.twitter.com/8D2wGuvfP6— Maroš Šefčovič???????? (@MarosSefcovic) 14 декабря 2018 г.
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