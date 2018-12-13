МИД РФ: Россия объявила словацкого дипломата персоной нон грата

Россия в среду, 11 декабря, объявила словацкого дипломата персоной нон грата. В Министерстве иностранных дел РФ в четверг, 13 декабря, уточнили, что речь идет о высылке военного дипломата. Словакия еще 22 ноября выслала российского дипломата

На прошлой неделе агентство Reuters первым передало, что Словакия выслала российского дипломата из страны, обвинив его в шпионаже. Словакия еще 22 ноября выслала российского дипломата. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини назвал причину высылки дипломата из Братиславы. В Братиславе утверждают, что российский дипломат занимался разведдеятельностью, собирал секретные данные как о Словакии, так и о НАТО. Дипломат уже покинул Словакию.