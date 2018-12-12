Рамазан Абдулатипов о причинах своей отставки и виновниках коррупции в Дагестане

РБК опубликовало интервью с бывшим главой Республики Дагестан Рамазаном Абдулатиповым, в котором он раскрывает причины своего увольнения, причины дотационности республики, говорит о хороших отношениях с Игорем Сечиным. Для опытного федерального политика такое откровенное интервью получается не часто.



"Моя трагедия в том, что я чересчур активно работал. По теории Гумилева, если общество разваливается или находится в переходном периоде, то в этом обществе очень не любят пассионариев. Их убирают, отодвигают. И таких людей у нас осталось несколько во главе с президентом. А большинство работающих — субпассионарии, которые хотят доесть то, что осталось от прошлых периодов", - говорит Рамазан Абдулатипов. По его словам "Один президент круглые сутки бегает по всему миру, защищая интересы России и ее развитие, а многие заняты своими делами и мелкими разборками".



Причину своей отставки Абдулатипов связывает со своей борьбой с коррупцией, помешавшей перекачивать деньги из Дагестана в Москву. По его словам, в Дагестане нет ни одного вора и бандита, у которого не было бы своего куратора в Москве. За свою бытность главой республики Абдулатипов уволил за коррупцию четырёх министров, 22 руководителей городов и районов, а в результате с чем боролся, на то и напоролся. Однако, политик уверен, что всё встанет на своё место и в Кремле разберутся.



По поводу повесток к следователям Абдулатипов говорит, что их не было и наверное не будет: "Я спас республику, мужественно реализуя поручения президента, победив терроризм и бандитизм. Но когда мне кто-то говорит, что к вам вопросов нет, я говорю: ко мне вопросов нет, но вопросы есть у меня".



В настоящий момент Рамазан Абдулатипов является спецпредставителем президента РФ по сотрудничеству со странами Каспийского моря.



