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В Кремле прокомментировали "сделку" Бутиной со следствием
11 декабря 2018, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет официальных данных о намерении россиянки Марии Бутиной, задержанной в США, пойти на сделку с американским следствием.
Подробнее комментировать журналистам ситуацию с Бутиной Песков не стал. Он отметил, что на текущий момент российские власти располагают лишь информацией, поданной ранее американскими СМИ.
Напомним, как ранее сообщали АН, в понедельник телеканал ABС сообщил, что россиянка Мария Бутина признает себя виновной по некоторым пунктам обвинения и будет сотрудничать с прокурором.
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