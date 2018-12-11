Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет официальных данных о намерении россиянки Марии Бутиной, задержанной в США, пойти на сделку с американским следствием. СМИ: Мария Бутина согласилась частично признать свою вину

Подробнее комментировать журналистам ситуацию с Бутиной Песков не стал. Он отметил, что на текущий момент российские власти располагают лишь информацией, поданной ранее американскими СМИ.

Напомним, как ранее сообщали АН, в понедельник телеканал ABС сообщил, что россиянка Мария Бутина признает себя виновной по некоторым пунктам обвинения и будет сотрудничать с прокурором.