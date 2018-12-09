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Земан нашел простой способ решения ситуации с ДРСМД
9 декабря 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Чехии Милош Земан уверен, что урегулировать разногласия между Россией и Соединенными штатами Америки по вопросу договора о ракетах средней и меньшей дальности - это просто.
По его мнению, для этого Москве и Вашингтону достаточно показать друг другу техпараметры ракет, нарушающих договор и прийти к соглашению.
Земан также выразил убеждение в необходимости существования этих договоров, так как их отсутствие приведет к очередной гонке вооружений.
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