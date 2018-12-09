Земан нашел простой способ решения ситуации с ДРСМД

Президент Чехии Милош Земан уверен, что урегулировать разногласия между Россией и Соединенными штатами Америки по вопросу договора о ракетах средней и меньшей дальности - это просто.

По его мнению, для этого Москве и Вашингтону достаточно показать друг другу техпараметры ракет, нарушающих договор и прийти к соглашению.

Земан также выразил убеждение в необходимости существования этих договоров, так как их отсутствие приведет к очередной гонке вооружений.



