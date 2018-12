Спутники Google засекли танки на границе России и Украины

На спутниковых снимках Google Earth, которые были сделаны две недели назад, отчетливо просматриваются сотни танков в приграничной зоне РФ и Украины вблизи Каменск-Шахтинского.

Военная техника расположена в 18 километрах от российско-украинской границы. Помимо сотен танков Т-64 и Т-62М, на кадрах можно увидеть тысячи военных грузовиков, пишет издание Defence Blog.

При этом пользователи Сети, которые оставили комментарии под публикацией, отмечают, что техника на данной военной базе размещалась там и ранее, по крайней мере, летом текущего года.

Напомним, как уже сообщали АН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что десантно-штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины будут переброшены на границу с Российской Федерацией.

Satellite imagery shows hundreds of Russian tanks near the border with Ukrainehttps://t.co/nF5JypIjRp pic.twitter.com/Y1o23oIIL3