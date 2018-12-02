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Порошенко расстроен: Путин не хочет с ним говорить

2 декабря 2018, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко расстроен: Путин не хочет с ним говорить
president.gov.ua

Украинский лидер Петр Порошенко пожаловался, что его запрос на телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после задержания кораблей ВМС Украины в Керченском проливе до сих пор остался без ответа.

На его запрос провести напрямую телефонную беседу в любом из форматов - в двустороннем, в нормандском с участием американских партнеров, ответ не дан. Об этом Порошенко сообщил в интервью France24.

Петр Порошенко считает действия Путина «абсолютно непредсказуемыми».

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