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США предупредили о вводе второй части санкций против РФ из-за "дела Скрипаля"

2 декабря 2018, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

США предупредили о вводе второй части санкций против РФ из-за "дела Скрипаля"
фотобанк АН

Соединенные штаты Америки намерены ввести второю часть санкций против России по "делу Скрипаля". Об этом сообщила представитель американского Госдепартамента Хизер Нойерт.

США будут действовать в соответствии с положениями закона о нераспространении химического и биологического оружия, который требует введения дополнительных антироссийских санкций.

По ее словам, американцы не получили от РФ заверений в отказе от использования химического оружия после инцидента с бывшим российским двойным агентом Сергеем Скрипалем в Солсбери.

Второй пакет санкций, в частности, предусматривает понижение уровня дипотношений или их приостановку, запрет импорта и экспорта между странами непродовольственных товаров.

Также во вторую часть ограничительных мер против РФ входит запрет на посадку на территории Соединенных штатов самолетов, принадлежащих российским авиакомпаниям, сообщают "Вести".

Первый пакет санкций из-за отравления Скрипалей США ввели 27 августа. Как заявил тогда Госдепартамент, если через 90 дней Москва не выполнит ряд критериев, то будут объявлены новые меры.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в марте. Великобритания возложила ответственность за произошедшее на Россию. Москва по-прежнему отвергает причастность к инциденту.

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