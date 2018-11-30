Макрона не ждали на саммит G20 в Аргентину?

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой прибыли в Буэнос-Айрес на саммит G20, но их там никто не встретил. Приветствовать французов должна была вице-президент страны Габриэла Микетти.

Официальная делегация Аргентины по неизвестной причине не появилась у трапа самолета Макрона. Лидер Франции замешкался и не сразу вышел из самолета. Видеозапись опубликовал портал Ruptly.

Эммануэль Макрон с супругой поприветствовали работника аэропорта, находившегося словно по иронии в желтом жилете, и проследовали в поданный специально для них автомобиль.

Напомним, в последние дни во Франции проходят акции так называемых "желтых жилетов": граждане государства выходят на митинги, протестуя против грядущего повышения цен на топливо.



