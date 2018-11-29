Политолог назвал «простейшее» средство остановить флот враждебной России Украины

Политолог и экономист Михаил Делягин рассказал, как Москва может предотвратить дальнейшие антироссийские провокации Украины на море. Соответствующее заявление отечественный эксперт сделал в телевизионном эфире.

Делягин, принявший участие в одной из программ «России-24», предсказал, что украинские власти продолжат осуществлять враждебные действия в целях продления введенного в стране военного положения. По словам аналитика, «простейшим» способом остановки киевского флота является прекращение поставок нефтепродуктов соседнему государству. Делягин отметил, что 80% топлива, получаемого в настоящее время Украиной, - российское.

Ранее в западных СМИ появился материал, в котором говорится, что украинский президент Петр Порошенко собирается спровоцировать вооруженное столкновение между Российской Федерацией и НАТО.